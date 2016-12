Belgio, Isis rivendica attacco Charleroi: "In azione nostro soldato"

foto Ansa

L'Isis ha rivendicato l'attacco di sabato a Charleroi, in cui sono rimaste ferite due poliziotte. "Una fonte interna - si legge in un messaggio diffuso dall'agenzia Amaq - ha confermato che l'attacco di ieri a Charleroi, in Belgio, è stato effettuato da uno dei soldati dello Stato islamico". Il messaggio è stato rilanciato dai media internazionali su Twitter.