Belgio, incendio in un parcheggio a Liegi: evacuati edifici

Un incendio è divampato all'interno di un parcheggio nel centro di Liegi, in Belgio. Il rogo sarebbe partito, per cause da chiarire, da un'auto. Lo riportano i media locali, secondo cui sul posto sono intervenute decine di vigili del fuoco e poliziotti. Un hotel e diversi negozi sono stati evacuati. Alcuni testimoni raccontano di una spessa colonna di fumo che si è alzata dal parcheggio. Non ci sarebbero feriti.