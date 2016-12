Belgio in lutto, morta la regina Fabiola

09:17 - La regina Fabiola del Belgio è morta a Bruxelles. Aveva 86 anni e da mesi le sue condizioni s'erano aggravate. Lo ha reso noto Palazzo Reale con un breve comunicato pubblicato nel sito della monarchia belga. "Sua Maestà il Re e la Regina e i componenti della famiglia reale - si legge nella nota - annunciano con grande tristezza la morte di Sua Maestà la Regina Fabiola, avvenuta questa sera al Chateau Stuyvenberg a Bruxelles".

Nobile spagnola, cattolicissima, nata a Madrid l'11 giugno 1928, il suo nome completo era Dona Fabiola Fernanda Maria de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragon. Il 15 dicembre del 1960 sposò, a Bruxelles il re dei belgi Baldovino I, figlio del re Leopoldo III e della regina Astrid, nata principessa di Svezia. Un matrimonio durato oltre trent'anni durante i quali fu la regina consorte, ma che fu segnato dalla mancanza di figli. Un dolore che la coppia superò nella certezza che "il loro cuore fosse più libero per amare tutti i bambini", come rivelo' il sovrano.



Molto amata dai suoi sudditi, Fabiola creò un'istituzione, il Segretariato sociale della Regina che, ancora oggi, accoglie le richieste di aiuto di migliaia di belgi e li mette in contatto con le autorità del governo. Un'attenzione particolare fu dedicata ai disabili: nel 1967 fondo' la Fondazione nazionale Regina Fabiola per la Salute Mentale, capace di raccogliere fondi. Ma il suo impegno era anche diretto: sino a quando la salute glielo ha permesso ha visitato di continuo le strutture mediche e sociali che patrocinava.