Belgio, in auto tenta di falciare pedoni ad Anversa: arrestato cittadino francese

Un uomo a bordo di un'auto con targa francese ha tentato di travolgere i pedoni in una via commerciale di Anversa, in Belgio. E' successo in tarda mattinata. L'uomo, cittadino francese identificato come Mohamed R, pare indossasse una tuta mimetica, è stato bloccato dalla polizia e arrestato. Non ci sarebbero feriti. A bordo dell'auto, secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbero state trovate armi.