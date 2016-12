Belgio, Far West in autostrada con "passeur": un morto e 10 feriti

E' di tre incidenti, un morto e una decina di feriti il bilancio di una scena da Far West avvenuta alla frontiera franco-belga. Protagonisti le forze dell'ordine belghe e un'auto di iracheni sospettati di essere dei "passeur", persone impegnate a far passare clandestinamente immigrati in Francia. Nell'auto è stata trovata anche della droga. L'autostrada A16 del nord, a Dunkerque, è stata interrotta per ore.