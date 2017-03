Belgio, auto con bombole gas a Bruxelles: conducente fermato

Massima allerta a Bruxelles per una macchina sospetta con a bordo tre bombole di gas in piazza Porte de Hal. Il veicolo, dopo aver superato alcuni semafori rossi, è stato fermato da una pattuglia della polizia belga. Tutta la zona è stata evacuata, sospeso il servizio metropolitano. Consistente il dispiegamento di agenti e militari nell'area. Per il quotidiano Le Soir il conducente del veicolo, segnalato come "radicalizzato", è stato fermato.