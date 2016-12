Belgio, arrestati 2 fratelli in blitz polizia: progettavano attacchi

Blitz anti-terrorismo in Vallonia, dove la polizia ha arrestato due fratelli sospettati di progettare attentati in Belgio . Si tratta di Nourredine H. e Hamza H., l'operazione si è svolta nella regione di Mons, a ovest, e a Liegi, nell'est del Paese.

Sono sette i mandati di perquisizione eseguiti nella notte tra le regioni di Liegi e Mons: non sono stati trovati né armi né esplosivi. Per il momento non sembrano esserci legami con l'inchiesta aperta per gli attentati di Bruxelles. Durante le perquisizioni non sono stati trovati esplosivi né armi.