Belgio, aggressione omofoba a fumettista italiano e al marito: "Picchiati perché gay"

L'aggressione - La polizia belga ha già fermato i sospettati, i due vicini di casa che abitano nell'appartamento sopra Padovani e il marito Thomas. Secondo la ricostruzione fornita dai media locali, ad aggredire per prima sarebbe stata la donna, alla quale si è unito poi il marito. Sputi e insulti che hanno provocato una discussione tra i quattro, degenerata poi nelle botte. I due uomini sono stati soccorsi in ospedale con profondi tagli e anche due vertebre schiacciate per Freeman.



Le denunce precedenti - Le aggressioni contro la coppia duravano da tempo, con numerose denunce alla polizia e la vicina "violenta" aveva già colpito in volto Thomas. Motivo per cui Padovani aveva presentato diversi reclami, senza mai ricevere attenzione dalle forze dell'ordine. "La coppia si è sentita abbandonata dalla polizia", scrive il quotidiano locale Hln.



"In Belgio non mi sento più sicuro" - "Abbiamo paura di uscire sulla nostra terrazza perché dal piano di sopra possono lanciare qualcosa", ha raccontato Padovani che ha detto di sentirsi abbandonato dalla polizia e di non sentirsi più sicuro in Belgio. "Non può essere che qualcosa di simile accada in una città meravigliosa come Gand. Il Belgio è gay friendly. Abbiamo avuto la possibilità di sposarci qui. Amo Gand, ma ora non mi sento più al sicuro", ha spiegato.