Belgio, agente disse a Salah: fuggi

"Via, via, non potete stare qui, è in corso un'operazione di polizia!". Lo avrebbe gridato un poliziotto belga ai fuggiaschi Salah Abdeslam e Amine Choukri, che scappavano dal retro della casa di Forest durante il raid delle forze speciali lunedì scorso. Lo ha reso noto la televisione francese TF1. I due, che sono stati arrestati quattro giorni dopo a Molenbeek, sarebbero quindi scappati "incoraggiati" involontariamente dall'agente.