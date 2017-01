Belgio, 15 ore al freddo per punizione: grave bimbo di 6 anni

Un bambino di sei anni è in "condizioni critiche" dopo essere stato costretto, per punizione, a restare per 15 ore di fila sul balcone di casa a Bruxelles nonostante le basse temperature. Lo rende noto la procura. Il bimbo aveva preso del cibo in cucina di nascosto dai genitori e per questo è stato punito. La coppia è stata arrestata con l'accusa di sevizie aggravate su minori: l'uomo ha confessato, mentre la donna continua a negare.