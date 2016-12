Battuto Al Baghdadi, è Angela Merkel la "Persona dell'anno" 2015 secondo Time

Il riconoscimento è andato alla cancelliera tedesca per "la sua leadership nell'aver promosso e mantenuto un'Europa aperta e senza confini di fronte alla crisi economica e a quella dei profughi". La scelta è stata rivelata dalla dirigente del settimanale, Nancy Gibbs: "In un anno in cui i leader mondiali sono stati messi alla prova lungo tutto l'anno, nessuno lo è stato come lei".



La cancelliera tedesca è la quarta donna a essere eletta "persona dell'anno" dalla rivista statunitense. La prima fu Wallis Warfield Simpson nel 1936 seguita dalla regina Elisabetta II nel 1952 e da Corazon Aquino nel 1986. Nel 1975 la copertina della persona dell'anno andò collettivamente alle "donne americane".



Tra i finalisti della classifica 2015 c'erano gli attivisti di Black Lives Matter arrivati quarti. Al quinto posto Hassan Rouhani seguito da Travis Kalanick e Caitlyn Kenner, settimo nella lista.



Dal 1927 il Time dedica la copertina dell'ultimo numero dell'anno alla "persona", un uomo o una donna ma anche un gruppo o un'idea, che "nel bene o nel male, ha fatto il massimo per influire sugli eventi dell'anno".



Altri riconoscimenti - Soon May Ling e Chiang Kai Shek sono stati eletti in coppia nel 1936. Nel 2005, nella categoria "i samaritani",sono apparsi in copertina Melinda Gates con il marito Bill Gates e Bono Vox. Nel 2002 la cover story dell'anno è stata dedicata a tre donne "whistleblower" che hanno portato in luce magagne all'FBI, Worldcom e Enron.