Battisti, Orlando: "Ci muoviamo con determinazione ma anche cautela"

"L'Italia in questi anni e in queste ore ha fatto ogni passo possibile sia dal punto di vista politico sia giudiziario per ottenere l'estradizione di Cesare Battisti. Oggi c'è un fatto nuovo, che è quello dell'arresto, che ci può consentire di avere più probabilità di successo. Bisogna muoversi con grande determinazione ma anche con grande cautela". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.