Battisti, media: "Il Brasile rafforza l'idea di estradizione"

Membri del governo brasiliano sostengono che i reati commessi da Cesare Battisti con il tentativo di fuga in Bolivia possano rafforzare le motivazioni giuridiche per la sua estradizione in Italia. Lo scrive il quotidiano Estado de S.Paulo. Secondo fonti vicine alla presidenza della Repubblica, c'è la possibilità che il capo di Stato, Michel Temer, annulli l'asilo politico concesso a Battisti nel 2010 dall'ex presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.