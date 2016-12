Battisti, La Russa replica a Sarkozy: "La Francia è un ostello di criminali"

16:47 - "Volti pagina la sua Francia, responsabile prima di essere stata ostello dei peggiori criminali e poi della fuga facilitata di Battisti in Sud America". Così Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, replica all'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che proprio in merito al caso Battisti aveva chiesto all'Italia di "voltare pagina".

Arresto lampo per Cesare Battisti di Paola Miglio

Orlando: "Iniziative per riportarlo in Italia" - Intanto il ministro della Giustizia Andrea Orlando assicura che l'Italia sta lavorando per far estradare Cesare Battisti. "Seguiamo con grandissima attenzione gli sviluppi della vicenda. A fronte di fatti nuovi assumeremo nuove iniziative per ribadire una volontà politica chiara: assicurarlo alla giustizia italiana ed eseguire la pena", ha detto infatti il Guardasigilli.



Il legale di Battisti: "Assurda estradizione" - "L'ipotesi di una eventuale richiesta di estradizione in Italia è assurda. E' stata già negata e lo sarebbe a maggior ragione adesso che i reati sono prescritti per la legge brasiliana". Lo ha detto il legale di Cesare Battisti, Igor Tamasauskas, che ha poi aggiunto di "non voler commentare quello che dicono in Italia". L'avvocato ha annunciato che presenterà ricorso contro il decreto di espulsione. "La prossima settimana potremo presentare ricorso perché l'arresto equivale ad una notifica. Il nostro ricorso mostrerà l'equivoco della giudice che ha emesso l'ordinanza", ha aggiunto Tamasauskas. Il legale ha detto che Battisti è tornato a casa, con la sua famiglia. "L'ho accompagnato io stesso fino a casa, dalla moglie. Continuerà la sua vita normale, come faceva prima", ha aggiunto.