Battisti: con mia estradizione esposto a "torture o assassini"

Un'estradizione verso l'Italia sarebbe "illegale" e lo esporrebbe a "torture o assassini". Lo ha ribadito ribadisce Cesare Battisti in un'intervista con la France Presse. L'estradizione, richiesta dalle autorita' italiane al governo di Brasilia, è in attesa di una decisione della Corte Suprema brasiliana, che deve esprimersi su un ricorso presentato dagli avvocati dell'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo.