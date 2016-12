Batterio Xylella, la Francia blocca l'import dei vegetali dalla Puglia

15:02 - Il ministro francese dell'Agricoltura Stéphane Le Foll conferma lo stop alle importazioni dalla Puglia dei vegetali a rischio Xylella. "In attesa dell'attuazione di un dispositivo europeo - si legge in una nota - il ministero ha deciso di prendere misure nazionali. Un decreto è già stato firmato e sabato verrà pubblicato". La Xylella è un batterio patogeno che attacca gli ulivi e altre piante da frutto.

"Consapevole dell'importante rischio di introduzione di questo pericolo sanitario dalle conseguenze economiche molto pesanti per le filiere vegetali francesi e vista la prossimità di alcune regione come la Corsica ai ceppi italiani, il ministro dell'Agricoltura ha chiesto già dal 16 gennaio misure europee", si legge in una nota diffusa a Parigi.



"Questo divieto - si precisa a Parigi - riguarda gli scambi intra-europei dalla regione delle Puglie e le importazioni provenienti da zone infette di Paesi terzi coinvolti". A questo, prosegue il ministro Le Foll, si "aggiungerà un rafforzamento del piano di controllo e di sorveglianza sull'insieme del territorio nazionale".



Cos'è la Xylella - La "Xylella fastidiosa" è un batterio noto per essere un microrganismo dannoso per le coltivazioni agricole che provoca il disseccamento degli ulivi. Innesca malattie anche in altre piante come il pesco, l'oleandro e gli agrumi. Quando una pianta s'infetta, i batteri portano alla formazione di un gel, ostruendo l'irradiamento dell'acqua attraverso i vasi linfatici e bloccando la sua nutrizione.