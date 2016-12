Mosul, l'ultima grande città irachena controllata dall'Isis, è sottoposta da lunedì ad una vasta offensiva dell'esercito iracheno per essere liberata. Gli Usa hanno schierato in campo una parte delle forze speciali, annunciando che "l'operazione per riprendere il controllo della seconda città irachena continuerà probabilmente per settimane, forse più".



Nel video di tre minuti girato dai jihadisti, la città appare però deserta e nel pieno controllo dei combattenti dello Stato Islamico, che appaiono armati di fucile e incappucciati. Dopo qualche secondo, nel filmato compare poi uno dei guerriglieri che promette: "America, se Dio vuole, ancora una volta umiliata e misera, trascinerai la tua coda nella sconfitta".