Bataclan, la mamma di Valeria Solesin: "La sua morte sia utile per gli altri giovani"

Ad un anno dalla morte di Valeria Solesin, la ricercatrice veneziana tra le vittime della strage terroristica del Bataclan a Parigi, la madre Luciana Milani ha celebrato il suo ricordo a Tgcom24: "La sua morte sia utile per gli altri giovani".

"Noi siamo molto contenti che venga ricordata sia come persona che come studiosa", ha dichiarato la mamma di Valeria ai microfoni di Tgcom24. "Speriamo che questo ricordo possa servire a valorizzare i tanti giovani che studiano e lavorano in Italia e all'estero, che crei un po' di attenzione verso tutti loro".