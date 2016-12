Bataclan, l'accusa del reparto d'assalto: non ci fecero intervenire

Gli uomini del Gign, il reparto d'assalto della gendarmeria francese, hanno atteso ore prima di intervenire il 13 novembre contro i terroristi entrati in azione al Bataclan di Parigi, dove morirono 90 persone. E' questa l'accusa contenuta in una lettera anonima arrivata all'agenzia Afp, in cui si individua come responsabile del mancato intervento il capo del Gign che avrebbe atteso, nascondendosi "dietro una storia di competenza territoriale".