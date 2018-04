Barroso: "No al pessimismo sul futuro dell'Europa"

"Non posso condividere l'attuale pessimismo che so essere prevalente" sul futuro dell'Unione Europea. A dirlo è l'ex presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, secondo il quale l'Ue non è "in una situazione cosi' critica come la maggior parte delle persone crede". Per Barroso, comunque, "Bruxelles e Strasburgo non possono definire da sole il futuro dell'Europa: dobbiamo avere la partecipazione di tutti".