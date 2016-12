07:47 - Nonostante l'affaticamento dell'Europa, il processo di allargamento della Ue proseguirà e i Paesi dei Balcani occidentali potranno entrare a far parte dell'Unione in un futuro non troppo lontano. Lo ha detto l'ex presidente della commissione europea Josè Manuel Barroso a Belgrado, Barroso si è detto fiducioso sull'ingresso di Belgrado nell'Unione, anche se non si è voluto pronunciare sui tempi.