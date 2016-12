18:19 - "Come altri Paesi che hanno spazi di manovra fiscale, la Germania dovrebbe fare di più per la crescita europea sostenendo di più la domanda in Eurozona". Lo ha detto José Manuel Barroso a Napoli. "Agli Stati in difficoltà - ha aggiunto il presidente della Commissione Ue - si chiedono riforme strutturali, a quelli più ricchi si chiede più solidarietà. Senza solidarietà, non c'è vera Unione".