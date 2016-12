20 aprile 2015 Barcone si schianta sugli scogli a Rodi, si teme un'altra strage di migranti Un'altra tragedia in Grecia, per ora 57 persone sono state tratte in salvo. Ma a bordo forse erano in 200 Tweet google 0 Invia ad un amico

19:55 - Un barcone con a bordo migranti è naufragato davanti alla costa orientale di Rodi, in Grecia. Lo riferiscono i media locali. Per ora sono stati recuperati tre corpi, tra cui quello di un bambino, mentre 57 sono stati messi in salvo. Si temono molte altre vittime: sull'imbarcazione, infatti, sembra viaggiassero circa duecento persone.

Al largo della spiaggia di Zephyros il barcone ha cominciato a inabissarsi dopo aver urtato contro uno scoglio. Lo hanno raccontato alcuni testimoni. Molti migranti sono saltati in acqua senza attendere i soccorsi e hanno cominciato a dirigersi a nuoto verso terra sotto gli occhi sbigottiti di residenti e turisti accorsi sul posto.



Dalla Guardia costiera si è appreso che i tre cadaveri recuperati sono quelli di un bambino, di un uomo e di una donna. Secondo le autorità greche il barcone era partito dalle coste della vicina Turchia ma i trafficanti avevano abbandonato l'imbarcazione quando ancora si trovava al largo dell'isola.