Barcellona, tra i 2 arrestati non c'è l'uomo alla guida del furgone

La polizia catalana ha confermato in conferenza stampa di avere effettuato due arresti in relazione all'attacco di Barcellona, precisando che uno dei due è marocchino e che l'altro è nato a Melilla. Come ha spiegato in conferenza stampa il maggiore Josep Lluís Trapero dei Mossos d'Esquadra, tra gli arrestati non c'è l'uomo che era alla guida del furgone che ha travolto i pedoni sulla Rambla, provocando 13 morti e oltre 100 feriti.