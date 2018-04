Barcellona, scontri manifestanti-polizia dopo arresto Puigdemont

A Barcellona si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia durante la protesta di piazza organizzata in seguito all'arresto, avvenuto in Germani dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont. La polizia, in tenuta antisommossa, ha colpito i manifestanti con i manganelli, tentando di respingere diverse persone che cercavano di entrare negli uffici del rappresentante del governo spagnolo in Catalogna.