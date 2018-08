Barcellona, rintracciati i due 20enni italiani scomparsi: "Stanno bene"

"Ringrazio tutti, Christian e Loren stanno bene. Appena saremo a casa, vi aggiornerò", così Giovanna D'Aiello, la mamma di Christian Smeragliuolo, il 20enne di Busto Arsizio (Varese) che da Ferragosto aveva fatto perdere le tracce mentre era in viaggio in Spagna con la fidanzata 19enne Loren Sartori, ha comunicato al gruppo Facebook del Cammino di Santiago che i due ragazzi sono stati rintracciati. La coppia aveva intrapreso il pellegrinaggio in bici.

L'allarme era stato dato via socialL'ultimo contatto a Ferragosto da Barcellona, poi c'era stato silenzio assoluto. E sono passati diversi giorni di ansia per i familiari di Christian Smeragliuolo, 20 anni, e Loren Sartori, 19, di Busto Arsizio (Varese): i loro cellulari risultavano spenti e l'ultima traccia era un pagamento effettuato alle due di notte del 16 agosto in un McDonald's della città catalana. La coppia era in Spagna per fare il Cammino di Santiago in bicicletta. "Aiutateci a trovarli", era stato l'appello dei parenti via social.