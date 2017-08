Barcellona, ricerca dell'autista-killer estesa in tutta Europa

Si estende in tutta Europa la caccia a Younes Abouyaaqoub, il 22enne di origine marocchina che giovedì alla guida di un van ha travolto la folla sulla Rambla di Barcellona. "Questa persona non è più ricercata solo in Catalogna, ma in tutta Europa: si tratta di un'operazione di polizia internazionale", ha detto il responsabile dell'Interno del governo della Catalogna, Joaquim Forn, confermando che proprio Abouyaaqoub era l'autista del furgone.