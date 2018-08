Barcellona, perse le tracce di due 20enni italiani: percorrevano il Cammino di Santiago in bici

L'ultimo contatto a Ferragosto da Barcellona, poi il silenzio. Sono giorni di ansia per i familiari di Christian Smeragliuolo, 20 anni, e Loren Sartori, 19, di Busto Arsizio (Varese): i loro cellulari risultano spenti e l'ultima traccia è un pagamento effettuato alle due di notte del 16 agosto in un McDonald's della città catalana. La coppia era in Spagna per fare il Cammino di Santiago in bicicletta. "Aiutateci a trovarli", è l'appello via social.