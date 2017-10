Barcellona, partiti catalani discutono mosse contro l'articolo 155

Grande attesa per la riunione dei partiti catalani per discutere i prossimi passi da intraprendere nel momento in cui il governo centrale di Madrid si accinge ad applicare l'articolo 155 per commissariare la regione. Potrebbe essere deciso di dichiarare unilateralmente l'indipendenza. "Quello che succederà ora, con l'accordo di tutti e tutti uniti, sarà che annunceremo cosa faremo e come", ha detto il portavoce del governo catalano, Jordi Turull.