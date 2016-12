8 dicembre 2014 Barcellona, nudi e insanguinati: la protesta vegetariana in difesa degli animali L'organizzazione no profit Anima Naturalis España ha organizzato una manifestazione a sostegno dei diritti fondamentali di tutte le creature Tweet google 0 Invia ad un amico

15:33 - Centinaia di persone nude e insanguinate si sono radunate a Plaza del Rey a Barcellona per protestare contro la violazione dei diritti degli animali e contro la sofferenza delle bestie sfruttate per fabbricare vestiti. La manifestazione è stata promossa dall'organizzazione no profit Anima Naturalis España, che da oltre dieci anni si impegna in campagne di informazione e sensibilizzazione per comunicare i suoi quattro pilastri fondamentali: gli animali non devono essere sfruttati per produrre cibo, vestiti, intrattenimento e per realizzare esperimenti.