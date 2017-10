Barcellona, migliaia di persone per il minuto di silenzio

Migliaia di persone si sono riunite intorno a Re Felipe VI, al premier Mariano Rajoy e al presidente catalano Carles Puigdemont in Plaza Catalunya, cuore di Barcellona, per un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell'attentato. Al termine del momento di raccoglimento, la folla ha applaudito a lungo e in tanti hanno gridato "No tengo miedo", cioè "Non ho paura". Oltre ai leader dei principali partiti spagnoli c'era anche il sindaco Ada Colau.