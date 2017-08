26 agosto 2017 21:10 Barcellona, mezzo milione di persone in corteo dopo gli attentati "Non abbiamo paura" Alla marcia fischi per il re Felipe e applausi per il presidente catalano Puigdemont

Si apre con uno striscione bianco con la scritta "No Tinc Por", "Non ho paura", la manifestazione a Barcellona in risposta agli attentati. A portare lo striscione sono 75 rappresentanti dei servizi di sicurezza e di emergenza della città. Una folla enorme, almeno 500mila persone, ha invaso l'immenso viale dei negozi: molte le bandiere dell'indipendenza catalana. Al corteo partecipano re Felipe VI, il premier Mariano Rajoy e il presidente catalano Carles Puigdemont.

Accanto a re Felipe - per la prima volta nella storia della Spagna un monarca ha marciato in una manifestazione di popolo - il premier Mariano Rajoy, il presidente catalano Carles Puigdemont, il sindaco di Barcellona Ada Colau, i governi di Spagna e Catalogna al completo, i leader dei partiti politici, i presidenti regionali, insomma tutto il palazzo della politica. Ci sono voluti un aereo speciale da Madrid e poi sette bus per trasportarli tutti al punto di inizio del corteo.

I fischi al re da parte dei catalani - Doveva essere una manifestazione unitaria. E lo è stata. Ma ha anche segnato l'inizio della fine della tregua scoppiata 10 giorni fa in conseguenza degli attentati fra Barcellona e Madrid sull'indipendenza catalana e sul referendum del primo ottobre. Al suo arrivo re Felipe, capo dello Stato spagnolo dal quale vogliono separarsi, è stato accolto dagli indipendentisti con cori di fischi, ululati e grida di "Fuera! Fuera!", "Fuori! Fuori!". Fischi anche per Rajoy, mentre nella folla spuntavano centinaia di "estelladas", le bandiere gialle, rosse e blu dell'indipendenza catalana. Dopo 10 giorni di collaborazione e strette di mano fra Rajoy e Puigdemont che non si parlavano da mesi, impegnati nel durissimo braccio di ferro per fare - Puigdemont - o impedire "con ogni mezzo" - Rajoy - il referendum del primo ottobre, la guerra riprenderà lunedì.