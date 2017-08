Barcellona, media: "Ucciso l'autista-killer, ma non è Moussa"

Moussa Oukabir, il ragazzo ricercato per l'attacco terroristico a Barcellona, non sarebbe morto, ma si troverebbe in un luogo sconosciuto. Lo riferiscono fonti investigative a La Vanguardia. Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano spagnolo, tra i cinque terroristi uccisi a Cambrils vi sarebbe anche l'autista del furgone, ma non si tratta di Moussa. Restano ricercati quattro sospetti.