Barcellona, decine di migliaia alla marcia per i detenuti politici

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona alla marcia convocata dalla società civile indipendentista per chiedere la liberazione dei dieci detenuti politici catalani in carcere a Madrid, fra cui otto sono membri del governo di Carles Puigdemont. La marcia si snoda su Carrer de la Marina, fra la Sagrada Familia e il mare. In prima fila i familiari dei dieci detenuti.