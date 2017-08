Barcellona, allentata chiusura Rambla: turisti tornano in albergo

La polizia ha allentato la chiusura finora ermetica del centro di Barcellona attorno alla Rambla e autorizza ora i turisti che alloggiano negli alberghi della zona dell'attentato a rientrare. I turisti, riuniti in gruppi, sono accompagnati fino agli alberghi da agenti. Sono state inoltre tutte "liberate" le persone che si erano rifugiate in negozi e locali della zona e che la polizia aveva invitato a non uscire per diverse ore per motivi di sicurezza.