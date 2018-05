Barbie nera, ma poco afro: sui social si scatena la polemica

"Stasera film con le ragazze, guardiamo la prima uscita del documentario di Hulu sulla Barbie", questa la didascalia della foto su Instagram. Mentre le due Barbie bianche hanno lunghi capelli biondi, la bambola di colore ha un'acconciatura più stravagante: metà della testa è bionda, l'altra metà è coperta da treccine nere. Agli utenti questa nuova Barbie nera non è piaciuta: su Instagram si è scatenata una polemica che poi si è diffusa anche su Twitter.



"Di chi è stata l'idea di conciare così la Barbie afroamericana. Tra tutte le bellissime donne nere che ci sono in Tv, non potevate trovare una da cui prendere ispirazione? Dovete toglierla immediatamente!", ha scritto un'utente su Instagram. "Magari qualcuno ha questo stile, ma non rappresenta la maggioranza. Non mi piace", ha commentato un'altra. "Chi ha fatto alla Barbie nera dei capelli del genere? C'è qualcuno di colore che lavora alla Mattel?", hanno scritto invece su Twitter. "Voglio una spiegazione sui capelli di questa bambola. Chi ha fatto una cosa simile? Perché? Ci sarà qualcuno che l'ha approvato?", hanno twittato.



Alcuni utenti hanno cercato di giustificare l'azienda statunitense. "Conosco tante ragazze di colore che hanno dei capelli simili", "Non è uno stile che mi rappresenta, ma conosco persone a cui invece può piacere", "Forse cercano semplicemente di essere inclusivi", questi alcuni dei commenti in difesa dell'acconciatura della bambola. Un portavoce della Mattel, in risposta alla rivista Insider, ha detto: "Attraverso i nostri profili social tendiamo a rappresentare le attività quotidiane delle Barbie e i loro stili diversi. Siamo fieri di poter offrire la più variegata linea di bambole sul mercato. In questo modo i nostri clienti possono trovare la bambola che più li rappresenta".