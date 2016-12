Barack Obama, ultimo viaggio da presidente Usa: tappa in Perù

Barack Obama è arrivato in Perù, ultima tappa del suo ultimo viaggio da presidente degli Stati Uniti. L'Air Force One, partito da Berlino, è atterrato a Lima dopo una sosta di rifornimento in Portogallo. Il presidente uscente incontrerà il presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski, poi parlerà ad un gruppo di giovani. Infine, potrebbe avere il suo ultimo colloquio da presidente con il collega cinese Xi Jinping.