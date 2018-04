Barack Obama: "Per progresso servono un milione di giovani Obama"

Ci vorrebbero milioni di Barack e Michelle Obama per guidare quella staffetta che si chiama "progresso umano". A dirlo è lo stesso ex presidente degli Stati Uniti intervenuto in una conferenza in Giappone. "Se potessi effettivamente farlo - ha detto - creerei un centinaio, un migliaio o un milione di giovani Barack Obama o Michelle Obama - o il prossimo gruppo di persone che prenderebbe il testimone in quella staffetta che è il progresso umano".