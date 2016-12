Barack Obama: Michelle troppo sensibile, non si candiderà mai

Il presidente americano uscente Barack Obama ha escluso ogni possibilità che in futuro sua moglie Michelle si candidi ad elezioni politiche. "Michelle non si candiderà mai", ha detto, aggiungendo che la first lady "ha talento, lo so. Basta vedere l'incredibile risonanza che ha nel popolo americano. Ma scherzando dico che è troppo sensibile per volersi dedicare alla politica".