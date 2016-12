Barack Obama: "La visione di Putin sulla Siria è un disastro. Assad cadrà"

Il presidente americano ha voluto sottolineare come gli eventi degli ultimi giorni non cambino di una virgola la sua strategia di abbattere il regime di Assad in Siria. "Il motivo per cui Assad è ancora al potere è perché la Russia e l'Iran sono stati disposti a sostenerlo - ha spiegato -. La coalizione di Putin è con Iran e Assad, il resto del mondo è in coalizione con noi". E si è detto comunque certo che "Assad cadrà".



Allo stesso tempo però ha voluto gettare acqua sul fuoco per quanto riguarda i rapporti con la Russia. "Questa non è una guerra tra Usa e Russia - ha precisato Obama -. Non è una partita a scacchi tra superpotenze e chi la vede così sbaglia".



La commozione per la strage al college - Obama ha anche commentato quanto accaduto giovedì nel college. "Possiamo fare qualcosa per cambiare le cose, ma non posso farlo da solo. Spero di non dover tornare di nuovo qui nel mio mandato da presidente a fare le condoglianze - ha detto visibilmente scosso e commosso -. Ma, basandomi sulle mie esperienze, non posso garantirlo". Il presidente è tornato sul tema della lobby delle armi. "Se non cambiamo quelle dinamiche politiche legate alle lobby, noi non cambiamo - ha spiegato -. In tutta onestà la questione riguarda sì in particolare i repubblicani, ma non unicamente".