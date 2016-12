Barack Obama avverte Donald Trump: "Dichiarare guerra all'Islam costerebbe caro all'America"

"Stigmatizzare i musulmani e agire come se il Paese fosse in guerra con l'Islam incoraggerebbe gli estremisti e avrebbe un costo umano e morale per gli Usa". Lo ha detto Barack Obama, sottolineando come "non si dovrebbe operare in uno stato di guerra permanente". "Questo è il Paese della speranza, non della paura", ha affermato avvertendo Donald Trump, che dovrebbe "sostenere la difesa dei diritti civili poiché ciò fa parte della lotta al terrorismo".