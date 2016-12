Barack Obama all'Isis: "Vi colpiremo" "Alleati pronti in lotta a terrorismo"

"La lotta all'Isis è difficile, ma tutti i nostri alleati sono pronti a fare di più". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, parlando anche dell'Italia. Obama ha poi lanciato un monito ai leader jihadisti: "Sarete i prossimi a essere colpiti, non potrete più nascondervi". "I nostri attacchi stanno facendo perdere terreno alle milizie in Siria e in Iraq, bloccheremo i finanziamenti e la loro propaganda", ha aggiunto.