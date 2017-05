Banksy racconta la Brexit a modo suo: spunta murale a Dover

Un operaio, simbolo di quella che una volta si sarebbe chiamata la classe lavoratrice, impegnato a cancellare una delle stelle dalla bandiera d'Europa. Così l'inafferrabile Banksy racconta la Brexit a modo suo, in un nuovo murale spuntato nelle ultime ore nelle vicinanze del porto di Dover: giusto nel giorno in cui sull'altra sponda della Manica, in Francia, l'elettorato portava alla presidenza Emmanuel Macron, alfiere della difesa dell'Ue.

L'opera, di grandi dimensioni come altri murales, decora la parete di un edificio non lontano dall'area portuale in cui sorge il terminal dei traghetti che il Regno Unito al continente. L'autenticità è stata confermata all'agenzia britannica Pa da una fonte vicina al misterioso "artista-guerrigliero" originario (a quanto se ne sa) di Bristol.



Dall'altro lato del canale, a Calais, lo stesso Banksy aveva inviato qualche tempo fa diversi suoi lavori da usare come scudi per i migranti accampati in quella sorta di terra di nessuno ai margini della città portuale francese.