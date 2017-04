Bangladesh: uccisero blogger, condanne a morte per 2 universitari

E' stata confermata in Bangladesh la condanna a morte per due militanti colpevoli dell'uccisione, a febbraio 2013, del blogger Ahmed Rjib Haider, come deciso dall'Alta Corte di Dacca. Ergastolo per una terza persona e pene detentive per altri sei, riferisce il portale BdNews24. La pena capitale è stata decisa per Redwanul Azad Rana e per Faisal Bin Nayem, all'epoca dei fatti studenti universitari adepti di un religioso islamico fondamentalista.