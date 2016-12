Bangladesh, spari contro missionario e medico italiano: è fuori pericolo

Un medico e missionario italiano è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in Bangladesh mentre era in sella alla sua bicicletta. "E' fuori pericolo", assicura una fonte dell'ospedale di Dinajpur, dove Piero Parolari, 64enne originario di Lecco, opera. Il 28 settembre, a Dacca, capitale del Paese, fu ucciso il cooperante Cesare Tavella , colpito mentre faceva jogging.

Secondo la ricostruzione della polizia, Parolari si stava recando al lavoro in bici in un villaggio della sua parrocchia, a circa 400 chilometri da Dacca, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco sparati da tre uomini in sella a una motocicletta.



Il missionario ha riportato ferite alla testa e al collo. Dopo essere stato trasportato nell'ospedale locale, è stato trasferito in elicottero nella capitale bengalese e ricoverato alla Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University per ricevere una migliore assistenza medica.



Parolari svolge la sua attività in Bangladesh da oltre 30 anni. Si tratta del secondo attacco contro un italiano e del terzo contro uno straniero negli ultimi due mesi.