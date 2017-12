Bangladesh, sacerdote scompare alla vigilia della visita del Papa

Un sacerdote cattolico, il 40enne padre Walter William Rosario, è scomparso da lunedì dalla città di Bonpara, in Bangladesh, alla vigilia dell'arrivo di Papa Francesco, in visita nel Paese. Il sacerdote, che vive nella stessa località in cui il 5 giugno un commerciante cristiano, Sunil Gomez, è stato ucciso, è scomparso mentre si stava recandosi a visitare una chiesa in un villaggio vicino.