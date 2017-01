Bangladesh, polizia uccide terrorista responsabile dell'attentato di Dacca

La polizia antiterrorismo del Bangladesh ha ucciso, in uno scontro a fuoco, Nurul Islam Marzan, il leader del movimento clandestino Jamaatul Mujahideen Bangladesh (Jmb), considerato il responsabile operativo dell'attacco dell'1 luglio al ristorante Holey Artisan di Dacca in cui furono uccise 22 persone, fra cui nove italiani. Lo riferisce il portale di notizie BdNews24. Con lui è stato freddato anche un altro militante non ancora identificato.