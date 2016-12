Bangladesh, offensiva della polizia: arrestate oltre 3.100 persone

In Bangladesh la polizia ha arrestato 3.192 persone, fra cui 37 militanti di tre gruppi clandestini illegali, nella prima fase di un'offensiva decisa dal governo contro la criminalità e il terrorismo. Negli ultimi mesi numerose persone appartenenti a minoranze religiose, blogger, scrittori, gay e stranieri sono stati uccisi in varie parti del Paese in attacchi da movimenti clandestini fra cui Isis e Al Qaeda.