Bangladesh, monaco buddista 75enne ucciso a colpi di machete

Un monaco buddhista 75enne è stato trovato morto, ucciso a colpi di machete, in una remota provincia del Bangladesh, Bandarban, a sudest del Paese, ultima vittima dei massacri di esponenti di minoranze religiose e attivisti laici in corso nel Paese musulmano. "Gli abitanti del villaggio hanno trovato il corpo del monaco Maung Shue U Chak in una pozza di sangue nel tempio buddhista", ha confermato il vice capo delle polizia di Bandarban, Jashim Uddin.