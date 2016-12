Bangladesh, il governo pagheràle cure mediche all'uomo albero

Il rappresentante del governo si è recato al Dhaka Medical College Hospital, l'ospedale dove è ricoverato Abul Bajandar. Ha chiesto a medici di assicurare il "migliore trattamento" per il paziente. Il 27enne soffre di una malattia chiamata con il nome scientifico di Epidermodisplasia verruciforme, caratterizzata da un'infezione cronica alla pelle che provoca l'insorgere di escrescenze e squame su mani e piedi.



Il paziente ha raccontato che i primi segni sono apparsi circa 10 anni fa e che all'inizio pensava fosse una semplice infezione della pelle. Ora non riesce neppure più a nutrirsi senza l'aiuto della famiglia. In questi anni ha cercato di curarsi in India, ma il costo dell'operazione è troppo elevato per il suo reddito.



Ci sono solo poche persone al mondo colpite dalla malattia dell' "uomo albero" e quello di Bajandar è il primo caso in Bangladesh. Non ci sono delle cure, ma le verruche possono essere rimosse con la chirurgia. Ma poi c'è il rischio che ricrescano più veloci come nel caso di Dede Kosawa, indonesiano morto alcuni giorni fa e che è stato protagonista di un documentario di Discovery Channel.